Em 24 horas, bombeiros combateram 18 incêndios em áreas de vegetação em Manaus

Maioria das ocorrências foi no período da tarde, quando as temperaturas ficam ainda mais elevadas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, nas últimas 24 horas, 18 incêndios em áreas de vegetação na capital amazonense. A maioria das ocorrências foi registrada no período da tarde, onde as temperaturas ficam ainda mais elevadas, em consequência do acúmulo de calor do período da manhã somado às ilhas de fumaça dos incêndios da região metropolitana.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), dos 18 incêndios, nove foram na zona oeste de Manaus, quatro na zona norte, e outros quatro nas áreas sul e leste, com dois incêndios cada. Todos os incêndios atendidos pela corporação foram combatidos com uso de picapes equipadas com kits de combate a incêndios e viaturas Auto Bombas Tanques (ABTs). Não houve registro de vítimas.

“Ontem (quarta-feira) combatemos diversos incêndios na capital, sendo alguns de grande, a exemplo a ocorrência que tivemos na Ponta Negra, onde nossos bombeiros atuaram por sete horas para combater as chamas. Então, mais uma vez fazemos o apelo para que a população seja nossa aliada, não fazendo queima do lixo, não jogando pontas de cigarro próximo a áreas de vegetação”, enfatizou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

No período da tarde, por volta das 13h40, um incêndio de grande proporção em área de vegetação ocorreu no bairro Ponta Negra, zona oeste, quando as chamas atingiram uma área de aproximadamente 360 mil metros quadrados. Na ação, os bombeiros utilizaram 14 mangueiras de combate a incêndio com duas linhas de ataque e 27 mil litros de água. A ocorrência contou ainda com o apoio de um carro pipa cedido pelo Exército Brasileiro.

Outra ocorrência do gênero ocorreu também no período da tarde, no bairro Compensa, zona oeste. A partir do acionamento, as equipes se deslocaram rapidamente até o local, e fizeram o combate das chamas com 13 mil litros de água.

