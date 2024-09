Alive MAO x Aurora traz duas atrações nacionais para agitar cena eletrônica em Manaus neste sábado

Os DJs vão comandar a pista com uma mistura irresistível de tech house, melodic techno e indie dance, oferecendo uma experiência sonora que vai do suave ao pulsante.

Neste sábado (14), o Rox Club & Lounge se transforma no epicentro da cena eletrônica com a terceira edição da Alive MAO x Aurora, um evento que promete agitar Manaus até o amanhecer. A festa começa às 22h e conta com um line-up de peso, incluindo GLEN, NANA TORRES, Bessmaze, Madame C e Pach.

A festa é conhecida por sua vibração eletrizante e pela presença de uma plateia descolada, e ainda há camarotes disponíveis para quem busca um toque de exclusividade. Os ingressos são limitadíssimos e podem ser adquiridos através do Shotgun.

A última edição da Alive trouxe Cat Dealers e foi um sucesso. Não perca a chance de viver esta experiência única em Manaus!

