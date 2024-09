‘Arrochador’ é morto a tiros em ramal na Zona Norte de Manaus

Vítima estava com as mãos e pés amarrados quando foi encontrada

Um homem, que ainda não foi identificado, foi morto a tiros em um ramal do bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (12). Ao lado do corpo, um recado apontou que a vítima era um “arrochador”.

Segundo a Polícia Militar, um funcionário de um condomínio que fica na localidade ouviu os disparos de arma de fogo e acionou a presença da guarnição. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima foi encontrada com aproximadamente 10 tiros, além de estar com as mãos e pés amarrados.

Foto: Divulgação

Ao lado do corpo, um recado apontou que a vítima seria um “arrochador” no município de Coari, interior do Amazonas. O termo é usado para descrever alguém que rouba droga de outra facção ou grupo.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

