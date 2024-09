Segunda Marcha para Exu terá cortejo e concurso, em Manaus

Programada para ocorrer neste próximo sábado (14), no Centro de Manaus, a segunda edição do evento Marcha para Exu terá cortejo em homenagem ao orixá e concurso de melhor traje.

Com o objetivo de dar visibilidade aos povos de matriz africana, o evento celebra as entidades Èṣù Òrìṣà, Lɛ́gba Vòdún, Mpambu Njila, Exus Catiços e Pomba Giras.

Segundo a programação, o evento inicia às 15h30 na Praça da Polícia, localizada na Avenida Sete de Setembro, e contará com um cortejo em homenagem ao orixá, que sairá às 16h30, pela Avenida 7 de Setembro e subindo pela Avenida Eduardo Ribeiro.

Às 18h, no Largo de São Sebastião, ocorrerão apresentações de artistas, casas de axé, terreiros e centros de umbanda, onde também será promovido um concurso para o melhor traje de Exu Catiço e Pomba Gira, com premiação em dinheiro.

A Segunda Marcha para Exu é uma realização da Associação de Desenvolvimento Sócio Cultural Toy Badé, e conta com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, da Manauscult e da Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Os responsáveis técnicos pelo evento são o coordenador-geral da Aratrama, Alberto Jorge Silva, o secretário-geral, Jonathan Azevedo, e a coordenadora municipal, Mãe Maria de Jacaúna.

