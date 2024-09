Operação levará ajuda humanitária a mais de 7 mil famílias ribeirinhas em Manaus

A Prefeitura de Manaus, inicia na próxima segunda-feira (16), a primeira fase da operação Estiagem, com a distribuição de cestas básicas e kits para as famílias das comunidades dos rios Negro e Amazonas, totalizando mais de 7,7 mil famílias.

No total serão cerca de 25 mil pessoas de 93 comunidades ribeirinhas da capital amazonense. O objetivo da operação é cumprir as ações previstas pelo Decreto nº 5.983, que estabelece o estado de emergência em Manaus por conta da estiagem.

No primeiro momento, a operação vai atender 43 comunidades do Rio Negro, entre o Tarumã Mirim e o Apuaú, com a distribuição de mantimentos e kits de higiene para as famílias.

Ao todo, serão encaminhadas para essas comunidades mais de 14 mil cestas básicas, 500 mil garrafas de água de 2 litros, 39 mil litros de gasolina e 46 mil litros de diesel.

Além dessas estratégias, mais duas Unidades de Saúde da Família Fluviais (USFF) ficarão disponíveis na base dos rios Negro e Amazonas, para atendimento das comunidades.

Cerca de 10 unidades rurais, que funcionam como apoio a essas embarcações de saúde, também estão abastecidas com medicamentos e materiais necessários para o pleno funcionamento nesse período de estiagem.

As escolas municipais dessas localidades também já estão abastecidas com merenda escolar e água, garantindo assim o pleno funcionamento até o final deste mês de setembro.

No mês de setembro é a data em que se encerra o calendário escolar, devido à seca dos rios, sem qualquer prejuízo ao ensino-aprendizagem dos estudantes, haja vista que o conteúdo foi dado ao longo dos últimos meses, conforme aprovado pela resolução 088/2024, de 27 de junho de 2024, do Conselho Municipal de Educação (CME-Manaus).

A operação terá a integração de oito secretarias municipais. São elas: de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Infraestrutura (Seminf), da Saúde (Semsa), da Segurança Pública e Defesa Social (Semseg)/Defesa Civil, de Educação (Semed), de Limpeza Urbana (Semulsp) e da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

Situação de Emergência

A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência por 180 dias em decorrência da estiagem que atinge o estado do Amazonas e a capital.

A medida busca enfrentar os impactos da seca severa, que já afeta população e coloca em risco comunidades ribeirinhas.

Além de permitir ações emergenciais, o decreto autoriza a mobilização de recursos e parcerias para minimizar os efeitos sociais, econômicos e ambientais provocados pela estiagem prolongada.

Nesta quinta-feira (12), o Rio Negro, em Manaus, atingiu a cota de 17,02 m. Uma diferença de 4,32 m da menor cota já registrada, que ocorreu no dia 26 de outubro de 2023, quando o Rio Negro chegou a marca histórica de 12,70 m na capital.

