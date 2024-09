Roubos a ônibus caem 52% na Zona Leste de Manaus

O número de registros de roubos a ônibus na Zona Leste de Manaus teve queda de 52% de janeiro a julho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023, conforme os dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Em sete meses de 2024, foram registrados 69 roubos a ônibus na zona leste da capital. No ano passado, o número de registros de crimes desta natureza chegou a 143.

A redução de ocorrências é reflexo do reforço da operação Catraca, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, a Operação Catraca está ativa e envolve policiais militares de todas as zonas da capital, realizando ações conforme levantamento de ocorrências como medida de prevenção à criminalidade

“Nós estamos trabalhando com dados de inteligência e um policiamento voltado para aqueles horários em que a população mais reclama de roubos e furtos. E, vale ressaltar, estamos buscando a integração, inclusive, com as empresas de coletivo, onde buscamos fazer treinamentos, ouvir os funcionários para que eles nos deem algumas dicas. Essa redução é fruto desse trabalho de integração”, disse o comandante-geral.

Treinamento

Como parte das ações de prevenção, a PM também realizou treinamento de instrução de alinhamento operacional voltado para ocorrências de roubo a ônibus do transporte coletivo. O objetivo foi padronizar as abordagens realizadas pela tropa em situações de ocorrências envolvendo práticas de roubo ou furto nos ônibus do transporte público.

Durante a instrução, os policiais militares receberam orientações detalhadas sobre como proceder em abordagens a ônibus, desde a entrada no veículo até a identificação e neutralização de possíveis ameaças.

Pontos focais

Além das ações ostensivas, a SSP-AM, periodicamente, realiza uma reunião com os pontos focais para analisar os indicadores criminais e determinar ações de combate de acordo com o levantamento das áreas com maior incidência de ocorrências. A SSP-AM reforça a importância de a população denunciar por meio do Disque 181, as práticas criminosas.

