Homem cobra R$ 3 mil para sabotar festas de casamento

O espanhol Ernesto Reinares Varea viralizou na internet após afirmar que ganha a vida sabotando casamentos. O homem, que se autointitula um “sabotador profissional”, cobra 500 euros (cerca de R$ 3,1 mil) para interromper o momento mais esperado da cerimônia: o “sim” dos noivos.

Ernesto revelou que a ideia começou como uma brincadeira após publicar um anúncio on-line oferecendo o serviço. Ele promete invadir a cerimônia no momento dos “sim” dos noivos e, se solicitado, se passar por um antigo amor para causar uma “reviravolta inesperada”.

“Tem dúvidas ou não quer se casar e não sabe como negar? Não se preocupe mais, eu serei contra o seu casamento. Apareço na cerimônia, digo que sou o amor da sua vida e saímos de mãos dadas”, diz o anúncio.

Em entrevista ao programa “Y Ahora Sonsoles”, do canal espanhol Antena 3, Ernesto explicou que, além do valor do serviço, o cliente precisa cobrir as despesas de deslocamento até o local da cerimônia e pagar uma taxa extra de 50 euros (mais de R$ 300) por cada tapa recebido, caso algum convidado se exalte.

“Às vezes um pai da noiva, um padrinho, ficam irritados. Eu tento correr, mas cada vez que me pegam, cobro mais”, comentou.

Apesar da excentricidade da oferta, Ernesto alega que a demanda tem sido alta, com a agenda cheia de “missões” para o restante do ano.

Ele afirma que a procura reflete um desejo latente de algumas pessoas que, por diversos motivos, não têm coragem de dizer “não” no altar, optando por um caminho alternativo – e controverso – para interromper o próprio casamento.

*Com informações do Metrópoles

