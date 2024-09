Deputado Péricles critica Lula sobre a BR-319 e acusa Marina Silva de sabotar o Amazonas

Em um discurso na manhã desta quinta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) o deputado Delegado Péricles (PL) criticou as recentes declarações do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, sobre o asfaltamento da BR-319, rodovia que liga o Amazonas ao restante do Brasil. Em passagem por Manaus, Lula prometeu mais uma vez destravar o asfalto da rodovia.

Segundo o parlamentar, a promessa de asfaltar a estrada é uma repetição de mentiras feitas ao longo dos 16 anos de governo do Partido dos Trabalhadores (PT).

“É inadmissível que, após tantos anos de governo, o Lula continue prometendo aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo. O povo amazonense está cansado de ouvir promessas vazias sobre o asfaltamento da BR-319, que nunca saem do papel”, afirmou o deputado.

Péricles destacou que não há sequer consenso dentro do Governo Federal sobre o tema. Ele citou as declarações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que frequentemente cria entraves políticos para a continuidade das obras, especialmente no trecho mais crítico da rodovia, conhecido como “trecho do meio”, onde as condições são alarmantes, sobretudo durante o inverno.

Falta de consenso

“A própria ministra do governo Lula, Marina Silva, está contra o asfaltamento da BR-319. Isso mostra que não há seriedade no trato dessa questão. O governo diz que quer fazer, mas cria obstáculos internos, impedindo o progresso de uma obra fundamental para o nosso Estado”, criticou o deputado, lembrando que Marina não se opôs ao asfalto da BR- 364 (que possui as mesmas características ambientais da BR-319), que fica no seu Estado natal, o Acre.

Para Péricles, essa postura prejudica não apenas a economia do Amazonas, que depende quase exclusivamente do transporte aquaviário, mas também compromete o direito de ir e vir da população. “Estamos sendo sabotados. A falta de uma rodovia adequada nos torna reféns dos rios e do transporte aéreo, com passagens caríssimas. Isso é um desrespeito ao cidadão amazonense, que merece ter a possibilidade de se deslocar por terra, de maneira digna e acessível”, disparou Péricles.

O parlamentar reforçou que a situação caótica do “trecho do meio” da BR-319 não pode ser ignorada e que o asfaltamento da rodovia é uma questão urgente para garantir o desenvolvimento do estado e a integração com o restante do país. “Enquanto o governo federal não tomar uma decisão séria, continuaremos isolados e prejudicados. O Amazonas não pode mais esperar”, finalizou Péricles.

