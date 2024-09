Homem é preso por agredir e manter namorada em cárcere privado no AM

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (12), por lesão corporal, cárcere privado, ameaça e danos contra sua companheira de 24 anos. A prisão ocorreu no bairro São José, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Larissa Barreto, da DEP de Lábrea, a vítima compareceu à delegacia no mesmo dia da prisão e informou que teria passado uma noite em cárcere dentro da residência do autor.

“Em depoimento, ela contou que tudo começou quando eles chegaram em casa depois de terem ido a um bar, na noite de quarta-feira (11), e o indivíduo começou a apresentar um comportamento agressivo. Ele desferiu socos e tapas na companheira e privou a sua liberdade até a manhã do dia seguinte”, contou a delegada.

Segundo a delegada, a vítima também relatou que o homem tem um perfil agressivo, ciumento e possessivo, e já lhe agrediu outras vezes, sempre a deixando com vários hematomas no corpo, bem como já a ameaçou de morte.

“Depois de coletarmos o depoimento da vítima, saímos em diligências e encontramos o autor na residência de um familiar, onde ele recebeu voz de prisão em flagrante”, finalizou a delegada.

O homem responderá por lesão corporal praticada contra a mulher por razões condição do sexo feminino, cárcere privado, ameaça e danos está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱