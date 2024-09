VÍDEO: Tiroteio em parada de ônibus deixa quatro feridos no Parque 10, em Manaus

Um tiroteio em uma parada de ônibus deixou, pelo menos, quatro pessoas baleadas, na tarde desta sexta-feira (13), na Rua A, no Bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Não há informações sobre suspeitos detidos, até o momento. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o atentado ocorreu por volta das 16h e apenas uma das vítimas era alvo dos criminosos, que já vinham perseguindo essa pessoa por uma rua paralela.

O homem, ao chegar na parada de ônibus, usou pelo menos duas pessoas presentes no local como escudo contra os criminosos, que dispararam tentando atingir o alvo. As pessoas utilizadas como escudo foram feridas nesse confronto.

Moradores da área registraram o momento em que uma das vítimas, supostamente o alvo dos criminosos, é perseguida por dois suspeitos em uma motocicleta.

O garupa desce da moto e tenta disparar contra o homem, mas a arma falha, e a dupla acaba fugindo.

VÍDEO:

As vítimas foram socorridas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para hospitais da capital. A Polícia Civil foi acionada e está conduzindo a investigação do caso.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱