Esportes, séries e notícias: parabólica digital oferece programação para todas as idades

Quem utiliza a parabólica tradicional para ver televisão, além de perceber constantes chiados e falhas, convive com uma limitação: o equipamento oferece poucos canais.

A boa notícia é que é possível substituir esse tipo de antena pela nova parabólica digital e ter acesso a mais de 80 canais, todos gratuitos, e muitos deles regionais.

É a melhor forma de continuar vendo a TV aberta e ter acesso a programas para todas as idades. Além das principais emissoras como Globo, Record, SBT, há outros canais disponíveis como o Woohoo (565), ideal para apaixonados por esportes, como surf e skate.

O canal traz o “Correndo com Elas”, em que mulheres maratonistas dão dicas para quem quer entrar no universo da corrida.

A nova parabólica digital também tem o canal Ypê TV (579), com programas sobre turismo sustentável, música e entretenimento.

No Life Channel Brasil (192), uma das atrações é o Canal do Gordinho, que vai ao ar às quartas-feiras e traz receitas deliciosas para incrementar o almoço da sua família.

O canal também está exibindo a série Lost, um dos maiores sucessos da TV mundial. Outra novidade do canal que a criançada vai adorar é o desenho Beyblade.

É importante lembrar que, em breve, o sinal da parabólica tradicional será desligado. Nas cidades onde o sinal do 5G já foi ativado, as interferências serão mais comuns, uma vez que a nova tecnologia opera na mesma faixa de frequência da parabólica tradicional, a Banda C.

Para não ficar sem assistir a seus programas favoritos, a recomendação é substituir o aparelho antigo pelo novo modelo digital, que atua na Banda Ku.

Kit gratuito com a nova parabólica digital

A nova parabólica digital pode ser obtida gratuitamente por todos aqueles inscritos no CadÚnico, que recebem algum benefício do governo federal, e que tenham a parabólica tradicional instalada e funcionando.

Para verificar se tem direito à troca, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404.

O serviço está sendo realizado pela Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos responsável pela substituição das parabólicas tradicionais pela nova parabólica digital nos lares de famílias de baixa renda.

Em todo o país, já foram instalados mais de 3,5 milhões de kits com a nova parabólica digital.

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel.

É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.

