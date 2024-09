De rodinha de punk a fãs no palco: Saiba os destaques do 1º dia de Rock in Rio

Foi dada a largada para a edição 2024 do Rock in Rio! O festival começou na última sexta-feira (13), brindando o público com shows de Travis Scott, Ludmilla, Matuê e muito mais.

A data foi marcada pelo trap – subgênero do rap – seja em versões nacionais ou internacionais. Batidas lentas e, ao mesmo tempo, pesadas, contemplaram a Cidade do Rock, na zona oeste carioca. Veja abaixo 5 destaques do 1º dia de apresentações.

Rodinha de punk no show do Matuê

A abertura do Palco Mundo ficou sob responsabilidade do rapper brasileiro Matuê, que levou ao espaço sucessos do seu mais recente álbum “333”, ao lado de Teto e Wiu, e abriu as famosas “rodinhas punk” – como nos shows de rock. As imagens ganharam destaque nas redes sociais.

Matuê abre rodinhas de punk em show no Rock in Rio • Reprodução/Multishow

Após problemas na estrutura, Ludmilla leva mescla funk e pagode no Palco Mundo

Quem também debutou no Palco Mundo foi a cantora Ludmilla. Após enfrentar problemas técnicos, tendo parte de sua estrutura barrada pela organização do Rock in Rio, a cantora abriu a sua performance com uma mensagem: “Querem me derrubar, planejam o meu fim só para ver eu sangrar”.

Logo depois, ela elevou a temperatura com funks clássicos como “Rainha da Favela”, “Onda Diferente”, “Verdinha” e “Sou Má”. Ainda durante a apresentação, marcada pelos elementos simbólicos de sol, eclipse e lua, e a participação de MC Daniel, a voz de “Maldivas”, performou faixas antigas como “Fala mal de Mim”, de quando ainda era MC Beyoncé, “Sintomas de Prazer”, e “Você não sabe o que amor” e “Maliciosa” – hits de pagode que integram o seu projeto “Numanice”.

Pouco antes de concluir o espetáculo, a cantora, que apostou em dois looks diferentes, também incorporou canções de outros artistas como “Snooze”, da americana SZA.

Ludmilla estreia no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 • Leo Franco / AgNews

21 Savage estreia em terras brasileiras e toca sample de canção nacional

Como esperado pelo público que o acompanha, o rapper britânico 21 Savage, criado em Atlanta, nos Estados Unidos, agradou a plateia brasileira incluindo o sample de “Serenata do Adeus”, de Vinícius de Moraes, na voz de Elza Laranjeira, na faixa “Redrum” – um dos seus mais recentes sucessos.

21 Savage usa sample de música brasileira em show no Rock in Rio 2024 • Leo Franco / AgNews

MC Cabelinho anuncia novo álbum

Em sua estreia no festival, MC Cabelinho aproveitou a oportunidade para anunciar um novo álbum. Intitulado de “Não Sou Santo, Mas Não Sou Bandido”, o disco tem previsão de estreia ainda para o final de 2024. No palco, o músico brincou: “Não aguento mais cantar as mesmas músicas”.

Acompanhado do Coral das Favelas, o MC apresentou faixas clássicas do seu repertório como “Né Segredo” e “X1”, além de convidar nomes como Teto, Major RD para apresentar faixas inéditas.

MC Cabelinho no Rock in Rio 2024 • Natália Rampinelli/ Agnews

Travis Scott leva fãs ao palco

Com mais de 40 minutos de atraso, o rapper Travis Scott subiu ao palco, encerrando a 1ª noite do Rock in Rio 2024. O público, que o aguardou por horas, não escondeu a empolgação, indo à loucura com a apresentação de hits contemplados.

Entre uma faixa e outra, o astro norte-americano também convidou três fãs que estavam próximos à grade para subirem ao palco. No espaço, eles puderam acompanhar curtir músicas como “Type Shit” e “Nightcrawler” ao lado de Travis.

Antes de concluir a performance, Scott potencializou a animação ao tocar, por cinco vezes seguidas, a música “FE!N”, convidando o público para um grande coral.

Travis Scott eleva a temperatura em show no Rock in Rio 2024 • Delson Silva/AgNews

*Com informações da CNN Brasil

