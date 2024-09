Mulher pede divórcio após marido trocar noite de núpcias por festa

Nas redes sociais, uma jovem mexicana contou que decidiu pedir o divórcio um dia depois do casamento

Em um desfecho inesperado uma jovem mexicana identificada como Montserrat Benavides, surpreendeu a todos ao pedir o divórcio no dia seguinte ao seu casamento.

Em um vídeo postado nas redes sociais e que viralizou, Montserrat conta que, depois da cerimônia, o marido, Elías, decidiu continuar na festa com os amigos em vez de seguir para a noite de núpcias.

No dia seguinte, a jovem não pensou duas vezes e decidiu por um ponto final no matrimônio. Ela deixou a aliança e os papéis assinados pelo casal na mesa do quarto de hotel e foi para casa.

“Estou cansada desse assunto e de ver que seus amigos sempre estariam à frente, devolvi o contrato de casamento, tirei minhas alianças de casamento (…) Eu já estava firme em minha decisão de que isso acabou.”

Em casa, a mãe de Montserrat aconselhou a filha a ter calma e repensar a decisão, tendo em vista que o companheiro é um homem bom, que demonstrou amá-la, apesar de ter tido um momento de imaturidade.

Depois, foi a vez de Elías procurá-la para pedir desculpas e resolver a situação. Eles conversaram e chegaram ao acordo de passar mais uma noite no hotel do casamento para, enfim, dar início à lua de mel.

No vídeo, Montserrat avalia que tudo aconteceu, porque os dois se casaram muito jovens e imaturos e pontua que, hoje, os dois fazem terapia de casal para resolver os problemas.

Ainda na publicação, a jovem deixa um aviso para os casais apaixonados dispostos a se casar: “Isso é para que saibam que nem tudo é real nas redes sociais e que nada é perfeito. O casamento é difícil, não é perfeito, e tive que aprender isso no primeiro dia em que me casei”.

*Com informações Metropoles

