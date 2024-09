Perita do IML de Manaus vence concurso nacional com foto de candiru em cadáver

Em uma conquista notável para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, a perita Gisleine Medrado ganhou destaque nacional ao vencer o concurso de fotografia IV FotoForense, com uma imagem impressionante de um candiru em um cadáver.

Leia também: Governo do AM participa de evento da Fifa sobre Copa do Mundo Feminina de 2027

O concurso, promovido pelo Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (SINPOEAM), em parceria com a Associação Brasileira de Criminalística (ABC) e o XXVII Congresso Nacional de Criminalística (CNC), busca reconhecer e premiar as melhores contribuições no campo da perícia e da ciência forense.

A foto premiada, tirada por Gisleine captura um candiru, um parasita conhecido por sua presença em águas da região amazônica, alojado no corpo de um cadáver. A imagem não só revela a habilidade técnica e a precisão da perita, mas também destaca a importância dos estudos forenses em contextos ecológicos únicos, como os encontrados na Amazônia.

Na página do oficial do concurso, Gisleine agradeceu a premiação.

“Quero agradecer a todos que votaram curtindo minha foto! Muito feliz não só com o prêmio e por ter ganhado, mas principalmente por ter representado tão bem a nossa amada Amazônia. Obrigada a todos da Comissão que organizaram o concurso, com o intuito de mostrar e engrandecer o trabalho da perícia criminal”.

A escolha da foto como vencedora do concurso reflete a excelência técnica e a originalidade da abordagem de Gisleine. A imagem foi elogiada por sua clareza, detalhamento e pela forma como oferece uma nova perspectiva sobre o impacto dos parasitas em cenários forenses.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱