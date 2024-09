Amazonas na decisão! Árbitra Anne Kesy Sá é escalada para a final do Brasileirão Feminino

Única amazonense no quadro da FIFA, a arbitra assistente atuará no primeiro duelo entre São Paulo e Corinthians

O Amazonas estará representado na grande final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A 1. A árbitra assistente amazonense, Anne Kesy Sá, foi escalada para o primeiro jogo da decisão entre São Paulo e Corinthians, neste domingo (15), no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Única amazonense no quadro de árbitros da FIFA, Anne Kesy tem no currículo atuações em importantes partidas do futebol brasileiro e também acumula experiências internacionais. Recentemente, ela concluiu com êxito o Teste Mantenedor, que a habilita para a temporada de 2025. Esse exame é fundamental para garantir a permanência de profissionais de arbitragem nos quadros da FIFA, atestando sua preparação física e técnica para os desafios das competições internacionais.

Líder da federação mais inclusiva do futebol brasileiro, o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, exaltou a participação da árbitra amazonense em mais uma partida de grande destaque nacional e ressaltou ainda a importante representatividade feminina de Anne Kesy na arbitragem amazonense e brasileira.

“Essa notícia me traz muita alegria e orgulho por ver o espaço que nossas caboclas estão conquistando no futebol brasileiro. Com muita força e competência, a árbitra Anne Kesy mostra para o Brasil e para o mundo, a competência e a força da mulher amazonense. Ela é inspiração para muitas árbitras e tenho certeza que está abrindo caminho para que outras amazonenses possam chegar onde ela chegou. Nosso futuro é promissor. Tenho certeza que em breve teremos muitas outras Annes”, declarou.

Impulso à inclusão e à representatividade

Desde seus primeiros passos, a gestão “A Floresta É A Bola da Vez” tem atuado em direção à igualdade de gênero, por meio de iniciativas e ferramentas de inclusão e representatividade feminina. Nas competições organizadas pela FAF, as mulheres tem tido cada vez mais espaço de destaque, seja no âmbito administrativos ou esportivos.

Nas duas temporadas da gestão, todas as competições de base, profissionais e a Copa da Floresta, maior competição de futebol não profissional da região Norte do país, tiveram pelo menos uma partida com arbitragem inteiramente feminina, inclusive a grande final da Copa da Floresta 2023. Além disso, a FAF também facilitou a inscrição de mulheres no curso de arbitragem da atual temporada, por meio da intenção de pagamentos, com exceção da taxa de inscrição.

