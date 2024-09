FVS-RCP oferta serviço de Testagem Rápida para ISTs na Zona Leste de Manaus

A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-RCP), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES), segue intensificando as ações volantes de testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) para HIV, sífilis e hepatites B e C durante a 14ª edição do Governo Presente, realizado neste sábado (14), na Escola Estadual Ernesto Penafort, no bairro São José Operário, zona Leste de Manaus.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços do Governo do Amazonas de forma itinerante nos bairros aos sábados. Pela FVS-RCP, foram realizados 424 testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), promovendo a detecção precoce e o encaminhamento adequado para tratamento.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta que uma única coleta de sangue pode possibilitar a identificação de até quatro diagnósticos distintos.



“Esses testes são uma ferramenta essencial para o diagnóstico de ISTs, oferecendo uma visão abrangente da saúde do paciente e permitindo intervenções rápidas e eficazes. Além disso, é importante destacar que os tratamentos para ISTs são disponibilizados gratuitamente na rede de saúde, garantindo acesso universal e equitativo aos cuidados necessários”, afirma.

Durante o evento, o diretor do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) da FVS, Marco Aurélio Oliveira, enfatizou que as ações vão além do diagnóstico, sendo essenciais para identificar a circulação de agentes preveníveis.

“As edições do Governo Presentes em diversas áreas da cidade ampliam o acesso da população a triagens rápidas e, quando necessário, encaminham os pacientes”, explicou.

Para a dona de casa Yonara Branches, aproveitar os serviços oferecidos é fundamental.

“No passado, adoeci porque descuidei da prevenção por estar casada. Aprendi a lição e, agora, monitoro minha saúde, pois o cuidado começa comigo”, avaliou.

Casados há cinco anos, Andreina e Victor Santana decidiram aproveitar a oportunidade para fazer o teste rápido. Andreina valorizou a iniciativa.

“Fiquei muito satisfeita em realizar o exame e, além disso, incentivei meu marido a também fazê-lo”, celebrou.

Para Victor, que fez o teste pela primeira vez, a experiência foi positiva: “Nunca costumo ficar doente, por isso raramente busco serviços de saúde. Mas resolvi fazer o teste, e foi uma ótima experiência: rápido, indolor e esclarecedor”, avaliou.



Governo Presente

No total de edições do evento deste ano, a FVS-RCP já realizou 3.424 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. As ações também incluem distribuição de insumos de prevenção, como preservativos, gel lubrificante e material educativo com orientações sobre como evitar infecções sexualmente transmissíveis.

*Com informações da assessoria

