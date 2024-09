Homem é preso por abusar sexualmente de adolescente no Amazonas

Outro indivíduo envolvido no crime também está sendo procurado

Um homem de 45 anos, foi preso neste sábado (14), por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. O caso ocorreu em Parintins, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 1º de setembro deste ano, na zona urbana de Parintins, e o caso chegou ao conhecimento da delegacia por meio do Conselho Tutelar do município.

“Soubemos da ocorrência no dia 3 de setembro e, de imediato, a equipe já diligenciou e prestou toda a assistência necessária à adolescente. Ela foi encaminhada ao Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual (Savvis) e passou por todos os protocolos de vítimas de estupro. O laudo feito pelo Savvis, inclusive, constatou que a vítima era virgem e, quando a vítima foi ouvida no âmbito do Inquérito Policial (IP) tivemos a sensibilidade de ouvi-la junto à psicólogos e assistentes sociais”, falou a delegada.

Segundo a delegada, um outro indivíduo, identificado como Edson Silva Freitas, conhecido como “Jack”, também está envolvido no crime contra a adolescente.

“Não o encontramos durante as diligências, mas iremos continuar trabalhando para localizá-lo. Quem reconhecê-lo pelo nome e souber do seu paradeiro, pode entrar em contato com os números (92) 99178-8088, disque-denúncia da DEP de Parintins, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM)”, destacou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

