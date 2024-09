Botafogo vence o Corinthians com brilho de Almada e abre vantagem na liderança

Com show do argentino Thiago Almada, o Botafogo fez valer o mando de campo e venceu o Corinthians por 2 a 1, neste sábado (14), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O argentino foi o dono da partida, construiu o primeiro gol do Glorioso, marcado por Luiz Henrique aos 38 do 1º tempo, e também deixou o seu, aos 21 da segunda etapa. O gol corintiano foi anotado por Rodrigo Garro, de pênalti, aos 17 do 2º tempo.

A vitória coloca o Botafogo com 53 pontos em 26 jogos, 4 pontos à frente do Fortaleza, segundo colocado. Já o Corinthians segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 25 pontos em 26 jogos.

O jogo

O Botafogo foi dominante no primeiro tempo, teve mais volume de jogo e colecionou chances de perigo. O primeiro gol parecia ser questão de tempo, e ele veio aos 38 do primeiro tempo. Após Almada deixar Raniele no chão, Savarino tocou para Luiz Henrique abrir o placar.

A resposta do Timão viria logo no lance seguinte, mas a equipe desperdiçou o pênalti que seria o gol de empate. Matheuzinho foi derrubado na área, mas John defendeu a batida do paraguaio Romero.

O Corinthians sabia da importância de um resultado positivo, já que luta contra a degola, e por isso voltou para a segunda etapa mais ousado. O empate não demorou a sair e, em mais um pênalti, após empurrão de Barboza em Raniele, Garro bateu no meio para deixar o placar do Nilton Santos igual, aos 17 da segunda etapa.

O gol sofrido não abalou o Botafogo, que voltou a ter a vantagem no placar 4 minutos depois. Em mais uma boa jogada, Almada marcou o segundo do Alvinegro após chute de canhota.

Thiago Almada comandou o meio e fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Corinthians • Vitor Silva/Botafogo

O final da segunda etapa seguiu movimentada, a equipe carioca ainda teve uma chance para ampliar o placar em um contra-ataque aos 52 com Igor Jesus, mas o placar se manteve em 2 a 1.

Estreias nas duas equipes

As duas equipes estrearam seus novos reforços ao mesmo tempo, aos 28 da segunda etapa. Pelo lado do Glorioso, o lateral Alex Telles teve seus primeiros minutos com a camisa alvinegra. No Timão, o peruano Carrillo entrou para dar mais gás ofensivo no final.

Próximos jogos

As duas equipes viram a chave e voltam suas atenções para torneios internacionais. O Botafogo recebe o São Paulo na quarta-feira (18), às 21h30, pela Libertadores.

O Corinthians tem compromisso pela Sul-Americana na terça-feira (17), às 21h30, contra o Fortaleza, no Castelão.

*Com informações da CNN Brasil

