Arthur, do Flu, é levado para a delegacia após suspeita de racismo em jogo

Relato teria partido do gandula da partida do Campeonato Carioca sub-20

Arthur, meia do Fluminense sub-20, foi levado à delegacia após ser acusado de falas racistas contra um gandula da partida do Campeonato Carioca sub-20 do Tricolor das Laranjeiras contra o Madueira. O jogo aconteceu neste sábado (14).

Ao término da partida, o jogador foi conduzido pelos policiais à 29ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ocorrência é de injúria racial.

O jogo terminou empatado em 1 a 1 e aconteceu no Estádio Aniceto Moscoso, no bairro de Madureira, na capital do estado.

Os “moleques de Xerém”, como são conhecidos, avançaram à semi do Campeonato Carioca sub-20, uma vez que venceram o jogo de ida por 1 a 0.

PM confirma caso

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste sábado (14/09), policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar uma ocorrência de injúria racial no Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, durante partida disputada entre Madureira x Fluminense pelo Campeonato Carioca Sub-20. No local, os militares localizaram os envolvidos e os encaminharam à 29ª DP (Madureira).

Veja nota do Fluminense sobre o caso

O Fluminense acompanha de perto o caso envolvendo o atleta Arthur e informa que se colocou à disposição das autoridades para o pleno esclarecimento dos fatos. O clube reforça seu veemente posicionamento contra o racismo e reafirma que luta incansavelmente contra todo tipo de preconceito no futebol e na sociedade em geral.

