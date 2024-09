Homem mata ex-mulher e é morto pelo ex-sogro na zona rural

Um homem matou a tiros sua ex-mulher e o caseiro da fazenda onde ela morava com os pais na zona rural de Varzelândia, no interior de Minas Gerais, na manhã deste sábado (14). Logo após cometer os crimes, ele foi morto a pauladas pelo ex-sogro.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, agentes da corporação foram acionados para o local por volta das 10h da manhã. Ao chegarem à residência, encontraram o corpo do caseiro, que tinha 45 anos, já sem vida e com marcas de tiros na entrada na fazenda. Dentro da casa, a mulher, que tinha 33, também foi encontrada com ferimentos de bala na cozinha.

De acordo com a mãe da mulher, que presenciou todo o ocorrido, o responsável pelos disparos foi seu ex-genro. Na ocasião, ele chegou sozinho à fazenda para uma conversa com a família da ex-esposa, que residia atualmente com os pais. O ex-casal estaria passando por um processo de separação.

Em um determinado momento da conversa, os pais da vítima saíram da casa e deixaram a filha sozinha com o ex-marido. Pouco tempo depois, escutaram os barulhos dos tiros.

O homem teria disparado várias vezes contra a ex-mulher. Depois, ele ainda tentou ferir duas meninas, ambas de 9 anos de idade. As crianças, assustadas, teriam corrido pela casa pedindo socorro. Foi quando o caseiro da fazenda tentou ajudá-las e para protegê-las entrou em luta corporal com o suspeito. Durante a briga, o caseiro foi baleado e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Ainda fugindo do criminoso, as crianças correram até a casa de um tio de uma delas, que residia próximo à fazenda. O autor teria então disparado contra eles, mas a arma falhou.

Pouco tempo depois, os pais da vítima, após conseguirem entrar na casa, também entraram em luta corporal com o suspeito. O ex-sogro teria então desferido vários golpes com um pedaço de madeira contra o homem, que não resistiu e também morreu no local.

Durante a briga, o ex-sogro chegou a ser ferido na cabeça pelo ex-genro. O idoso fugiu do local do crime para uma área de mata. Um helicóptero chegou a ser acionado para localizá-lo mas, até o momento, ele permanece foragido.

A ex-mulher do autor chegou a ser socorrida por um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital de Varzelândia, mas morreu na unidade. Já a mãe dela, após o episódio, passou mal e também precisou de atendimento médico, sendo encaminhada para a mesma unidade sob escolta policial. Posteriormente, ela foi liberada.

A perícia localizou cerca de R$ 5 mil nos bolsos do suspeito morto. O dinheiro pertencia à família da ex-mulher e foi devolvido a eles pelas autoridades. Além disso, mais seis munições também foram encontradas com ele. Já a arma utilizada no crime foi localizada ao lado do corpo.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os três corpos foram todos encaminhados ao Posto Médico-Legal para serem submetidos a perícia.

O caso foi registrado na Delegado Regional de Januária, onde as autoridades seguem com as investigações.

*Com informações da CNN Brasil

