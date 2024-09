Sine Amazonas divulga 173 vagas de emprego

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 173 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (16).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

01 VAGA: COSTUREIRO(A) – Primeiro Emprego.

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – CONFEITARIA – Primeiro Emprego.

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Desejável ter curso de Confeitaria, Panificação, Preparos de Massas e Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

60 VAGAS: VENDEDOR(A) III – Primeiro Emprego

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADORA DE CAIXA – Primeiro Emprego

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Obrigatório ter curso de Operador de Caixa.

Desejável curso de Atendimento ao Cliente e Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE II – Primeiro Emprego

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Desejável curso de Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

30 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE – Primeiro Emprego

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: CHURRASQUEIRO – Primeiro Emprego

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Desejável curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Primeiro Emprego

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE BALCÃO – RESTAURANTE – Primeiro Emprego

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Desejável ter curso de Atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRA – Primeiro emprego

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Desejável ter cursos na área Atendimento ao cliente, Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHURRASQUEIRA – Primeiro emprego

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Desejável ter cursos na área Atendimento ao cliente, Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento e habilidades em conservação e limpeza de condomínios.

Desejável ter curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso de Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: OFICIAL DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de Vendas e Operador de Telemarketing.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: PEDREIRO II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

Salário: informado na entrevista.

Benefícios: informado na entrevista.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SECRETÁRIA EXECUTIVA

Escolaridade: Ensino Técnico completo; Superior cursando ou completo em Administração e/ou Gestão de Pessoas.

Com experiência na função.

Ter conhecimento em Departamento Pessoal, Notas Fiscais e Boletos.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

08 VAGAS: FRENTISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função ou sem experiência como frentista, podendo haver em outras atividades.

Desejáveis cursos de NR 20 e Atendimento ao Cliente.

Residir próximo aos bairros Mauazinho, Aleixo, V8, Distrito e Barreira.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE II

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso de Elétrica predial, manutenção hidráulica, pintura, carpintaria, serralheria, alvenaria e/ou refrigeração.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Liderança de Pessoas, Limpeza e Conservação, Diluição de Produtos de Limpeza, Tratamento de Pisos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento e/ou habilidade em Refrigeração, Elétrica, Hidráulica e/ou Construção Civil.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE BAR – NOTURNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou em Supervisionar e Coordenar a equipe em geral, realizar controle de estoque, financeiro do bar e dentre outras funções administrativas.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário noturno.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR(A) DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou em Preparos de grelhados.

Desejável ter curso de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

10 VAGAS: VENDEDOR(A) – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS –

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

