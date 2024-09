Trump está seguro após tiros em sua vizinhança, diz campanha

A campanha de Donald Trump disse neste domingo (15) que o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano está “seguro após tiros em sua vizinhança”.

“O presidente Trump está seguro após tiros em sua vizinhança. Não há mais detalhes neste momento”, disse o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, em um comunicado.

O ex-presidente estava jogando golfe no Trump International Golf Club, em West Palm Beach. O local foi imediatamente colocado em lockdown, segundo uma fonte familiar.

O Serviço Secreto disse no X que está trabalhando com o Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach para investigar um incidente de proteção envolvendo Trump. A agência federal dos Estados Unidos acrescentou que o caso ocorreu pouco antes das 14h, no horário local.

O comunicado ainda afirma que “o ex-presidente está seguro e terá mais detalhes em breve.”

A Casa Branca também se pronunciou sobre o caso. Em nota, disse que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris estão ambos “aliviados em saber” que Donald Trump está seguro e foram informados sobre o incidente de segurança envolvendo o ex-presidente enquanto ele jogava golfe neste domingo.

Biden e Kamala, ambos em Washington, DC, e sem eventos públicos marcados para este domingo, serão mantidos atualizados por sua equipe, segundo o comunicado.

O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach está planejando uma coletiva de imprensa para compartilhar mais informações do caso, disse a porta-voz Teri Barbera à CNN.

Autoridades suspeitam que Trump pode ter sido o alvo

Autoridades acreditam que os tiros disparados no Trump International Golf Club eram destinados para o ex-presidente Donald Trump, de acordo com fontes informadas sobre o assunto.

Uma arma estilo AK foi usada, acrescentaram as fontes.

Uma pessoa foi detida em conexão com o incidente, de acordo com uma fonte policial.

Várias fontes disseram que o Serviço Secreto disparou contra o suspeito.

As autoridades acreditam que um indivíduo armado pretendia atingir o ex-presidente Donald Trump em seu clube de golfe, de acordo com fontes informadas sobre o assunto

O ex-presidente Donald Trump foi alvo de um atentado em 13 de julho durante um comício na Pensilvânia. Na ocasião, Trump foi ferido na orelha e o atirador e uma pessoa na plateia morreram.

*Com informações da CNN Brasil

