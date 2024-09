Polícia prende dez suspeitos por morte de irmãs no MT

Dez pessoas foram presas por suspeita de participação no sequestro, tortura e assassinato de duas irmãs em Porto Esperidião, no Mato Grosso, na noite deste sábado (14).

A polícia afirma que a motivação do crime teria sido uma foto postada pelas vítimas nas redes sociais, que teria ofendido uma facção criminosa. Relembre o caso.

Uma candidata a vereadora e irmã foram mortas após sequestro em Mato grosso. As duas irmãs, Rayane Alves Porto, de 25 anos, e Rithiele Alves Porto, de 28, foram sequestradas após saírem de uma festa na madrugada de sábado (14). Elas estavam acompanhadas de outros dois rapazes quando foram abordadas por um grupo de criminosos.

As vítimas foram levadas para uma casa no centro da cidade, onde foram submetidas a horas de tortura. Os criminosos utilizaram armas brancas, mutilando as irmãs e um dos rapazes. O quarto jovem conseguiu escapar pulando o muro da casa e pedindo ajuda.

Prisões de suspeitos

Poucas horas após o crime, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou uma operação e prendeu os suspeitos em Porto Esperidião (MT) e Cáceres (MT). Entre os detidos, há quatro adolescentes que serão ouvidos na Vara da Infância e Juventude.

Os adultos foram autuados por diversos crimes, incluindo sequestro, cárcere privado, tortura, duplo homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal, associação criminosa e corrupção de menores.

A investigação preliminar aponta que a motivação do crime teria sido uma foto postada pelas vítimas nas redes sociais, na qual elas faziam um gesto que, segundo a polícia, seria uma referência a uma facção criminosa rival.

Essa publicação teria desencadeado a ira dos criminosos, que planejaram e executaram a vingança de forma brutal.

As investigações continuam a fim de identificar outros possíveis envolvidos no crime.

*Com informações da CNN Brasil

