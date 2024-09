Família Real Britânica deseja feliz 40º aniversário para Príncipe Harry 

Acredita-se que Harry esteja comemorando data com a Duquesa de Sussex e seus filhos

Uma publicação foi realizada no X e no Instagram com a mensagem: “Desejando ao Duque de Sussex um feliz aniversário de 40 anos hoje!”.

O post foi acompanhado por uma imagem de Harry sorrindo e um emoji de bolo de aniversário.

Uma hora depois, a postagem foi compartilhada pelo Príncipe William e Kate Middleton, Princesa de Gales, que adicionaram sua própria mensagem: “Desejando um Feliz 40º Aniversário ao Duque de Sussex!”.

Os votos de felicitações públicos causam uma certa surpresa, já que Harry supostamente está afastado de seu irmão e com a relação estremecida com seu pai, o rei Charles III.

O príncipe Harry e Meghan Markle, duquesa de Sussex, vivem na Califórnia desde 2020, depois de deixarem seus cargos na monarquia britânica.

Desde então, as relações têm sido tensas, em particular devido ao lançamento do livro de memórias de Harry, ‘Spare’ – onde, entre outros pontos abordados, Harry chamou William de seu “arqui-inimigo” e alegou que foi atacado por ele.

As interações entre Harry e outros membros da realeza têm sido escassas: Harry visitou Charles após o diagnóstico de câncer do rei no início de 2024, mas passou apenas 45 minutos em sua companhia. Ele também retornou brevemente a Londres para marcar o 10º aniversário de seus Jogos Invictus, mas não viu nenhum dos Windsors durante o período.

Acredita-se que Harry esteja comemorando seu 40º aniversário com a Duquesa de Sussex e seus filhos, o Príncipe Archie e a Princesa Lilibet. Ele também deve realizar uma viagem com amigos próximos.

Esta semana, Harry disse à BBC em um comunicado que estava “animado” com o marco, em contraste com o sentimento de quando completou 30 anos, em que se sentiu “ansioso”. “Seja qual for a idade, minha missão é continuar aparecendo e fazendo o bem no mundo”, comentou.

O duque também mencionou como a paternidade mudou ele. “Ser pai é uma das maiores alegrias da vida e só me tornou mais motivado e mais comprometido em tornar este mundo um lugar melhor”, acrescentou.

*Com informações da CNN Brasil

