VÍDEO: Datena diz que não se arrepende de cadeirada em Marçal: ‘Claro que não’

O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), declarou que não se arrepende da agressão que cometeu contra Pablo Marçal (PRTB) durante o debate transmitido ao vivo pela TV Cultura. Datena justificou sua reação como uma resposta às acusações de assédio sexual feitas por Marçal.

“Claro que não”, afirmou Datena ao ser questionado sobre arrependimento. Ele explicou que a agressão foi uma forma de dar “satisfação” à sua sogra, que faleceu de AVC após as denúncias se tornarem públicas. “Achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desses”, disse Datena.

Após o incidente, Datena admitiu ter perdido a cabeça. “Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido. Poderia simplesmente ter saído do debate e ido embora, o que teria sido melhor”, confessou o candidato. Datena também expressou que sua reação foi uma “reação humana que não pude conter” e reafirmou sua intenção de continuar com a candidatura.

Marçal e continuação do debate

Pablo Marçal, após a agressão, pediu para se retirar do debate e foi levado para o hospital com suspeita de fraturas na região torácica e dificuldade para respirar, de acordo com sua assessoria.

A TV Cultura, responsável pela organização do debate, expulsou Datena e continuou a transmissão com os demais candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (NOVO).

O apresentador Leão Serva qualificou o incidente como “um dos momentos mais absurdos da TV brasileira, certamente dos debates”, e destacou que Datena havia cometido outras falhas graves, incluindo o uso de palavras de baixo calão antes da agressão.

Próximos passos

Apesar do tumulto, a assessoria de Datena confirmou que sua agenda de campanha está mantida para esta segunda-feira (16) no bairro de Santana. A situação continua a repercutir, e medidas judiciais estão sendo consideradas por parte da equipe de Marçal.

