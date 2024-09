Filipe Ret faz show na PUMP Nation em Manaus em novembro; saiba onde comprar ingressos

Evento será realizado no Podium da Arena da Amazônia e marcará o lançamento da nova label da PUMP Manaus

Em comemoração aos 15 anos de carreira, o rapper Filipe Ret traz sua nova turnê FRXV para Manaus no dia 1º de novembro. O evento será realizado no Podium da Arena da Amazônia e marcará o lançamento da nova label da PUMP Manaus, a PUMP Nation. Veja onde garantir ingressos abaixo.

Leia também: Alok doa cachê da Pump Black para ajudar afetados pela seca na Amazônia

O rapper carioca lançou o DVD “FRXV (Ao Vivo) em dezembro do ano passado, que também gerou um álbum celebrando todas as fases de sua carreira.

Desde então, o trabalho tem figurado entre os discos mais ouvidos no Brasil no Spotify, especialmente pelo sucesso do single de platina tripla “Amor Livre”. O DVD conquistou certificação de ouro após ultrapassar 218 milhões de plays em apenas três meses.

A turnê FRXV apresenta uma estrutura inovadora para o cenário de rap e trap no Brasil, com três telões verticais de grandes proporções, mais de 900 equipamentos de iluminação, uma passarela de 22 metros e um palco flutuante. A partir de maio, a turnê continuará passando por festivais e shows, com uma banda completa e novos conteúdos visuais e de luz.

Ingressos à Venda

Os ingressos para o show estão disponíveis em pontos físicos e pela internet.

Pontos de Venda:

Lojas Via Uno (Manauara Shopping, Amazonas Shopping e Sumaúma Shopping)

Site: ingressofly.com

Preço

R$ 70 (pista – meia entrada ou entrada social)

R$ 140 (front – meia entrada ou entrada social)

R$ 280 (backstage – meia entrada ou entrada social com open bar)

Camarotes: Disponíveis para reserva de 20 pessoas pelo telefone (92) 99250-9037.

Disponíveis para reserva de 20 pessoas pelo telefone (92) 99250-9037. Ingressos Sociais: É necessário entregar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱