PC-AM lança segunda edição de cartilha digital sobre crimes cibernéticos

Em um mundo cada vez mais conectado, os crimes cibernéticos se tornaram uma preocupação significativa. Para conscientizar a população amazonense sobre os riscos e como se proteger, a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), lançou, nesta segunda-feira (16), a segunda edição de uma cartilha digital. Este material foi elaborado para orientar a população sobre como prevenir os principais golpes virtuais.

O objetivo do documento é fornecer informações acessíveis e práticas que ajudem os cidadãos a se protegerem contra-ataques e fraudes on-line. De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular da DERCC, a primeira edição da cartilha foi publicada em 2020 e abordou alguns golpes e recomendações principais para usuários da internet e redes sociais. Nesta segunda edição, a cartilha foi ampliada para incluir mais crimes, com base nas ocorrências registradas na unidade policial.

A equipe policial atualizou a cartilha com os golpes mais frequentes contra a população amazonense e desenvolveu métodos de prevenção, conscientização e educação para ajudar as pessoas a evitarem ser vítimas e adotarem todas as medidas necessárias de proteção.

“A cartilha digital cobre uma ampla gama de tópicos relacionados a crimes cibernéticos, incluindo crimes patrimoniais. Entre os exemplos estão o golpe do falso alvará, o falso IPTU, o falso IPVA, o golpe do falso leilão, o golpe do falso advogado e, especialmente, a falsa identidade, onde uma pessoa usa a foto de um parente para solicitar valores. Além disso, a cartilha trata de crimes que visam conscientizar crianças e adolescentes sobre possíveis crimes sexuais no meio virtual”, detalhou Benelli.

O material também inclui informações sobre golpes envolvendo perfis falsos nas redes sociais, fraudes no WhatsApp, pix falso, empregos remotos fraudulentos, golpe da maquininha, falso bilhete premiado, falso sequestro, falso aluguel, golpes relacionados a romances e nudes, crédito consignado, entre outros.

Além de descrever as diversas formas de ataques virtuais, a cartilha oferece orientações detalhadas sobre como reconhecer e evitar essas ameaças. “Com o avanço da tecnologia, os crimes cibernéticos têm se tornado cada vez mais sofisticados. Nosso objetivo com esta cartilha é fornecer ferramentas e informações que ajudem a população a se proteger e a adotar uma postura preventiva”, afirmou o delegado.

A cartilha inclui métodos de prevenção para usuários de redes sociais e plataformas digitais, como autenticação em dois fatores, proteção de dados e e-mails, e orientações sobre a divulgação segura das informações pessoais. Dessa forma, o material não só ensina como bloquear e proteger contas, mas também como preservar dados pessoais.

Acesso e disponibilidade

A cartilha digital está disponível para download gratuito no site oficial da Polícia Civil do Amazonas: www.policiacivil.am.gov.br. Qualquer pessoa interessada pode acessá-la. O documento foi elaborado de forma interativa e com fácil navegação, permitindo que os usuários encontrem rapidamente as informações necessárias.

“Acreditamos que a divulgação deste material contribuirá para a conscientização e a educação digital. Entendemos que os crimes cibernéticos são rápidos, mutáveis e ágeis. Caso a população seja vítima, pode procurar a sede da DERCC, localizada nas dependências da Delegacia Geral (DG), na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus”, informou o delegado.

Importância da prevenção

A segurança digital tornou-se uma preocupação crescente devido ao aumento da dependência de dispositivos conectados e serviços on-line. Por isso, a cartilha digital da PC-AM é um passo importante para conscientizar a população e reduzir o impacto dos crimes cibernéticos.

“Nossa cartilha detalha os tipos mais recentes de golpes no mundo virtual, e acreditamos que, com a divulgação, a população terá o conhecimento necessário para entender como esses golpes funcionam”, enfatizou Benelli.

