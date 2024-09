Rio Negro alcança 15,99 metros e Praia da Ponta Negra pode ser interditada para banhistas

Conforme medido pelo Porto de Manaus é o menor nível registrado no ano

O nível do Rio Negro em Manaus atingiu 15,99 metros nesta segunda-feira (16), segundo medições do Porto de Manaus, marcando o menor nível do ano.

Com essa baixa, a Prefeitura pode precisar interditar a Praia de Ponta Negra, um dos principais pontos turísticos da cidade, para banhistas nos próximos dias.

Nas últimas 24 horas, o nível do rio caiu 26 centímetros. Em 2023, a cota mínima também foi registrada em outubro, levando as autoridades a fechar a praia para garantir a segurança dos visitantes.

O recorde de menor nível histórico do Rio Negro em Manaus foi registrado em 16 de outubro de 2023, quando a água alcançou 13,59 metros.

A interdição da Praia de Ponta Negra está prevista em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2013, que determina o fechamento da praia quando o nível do rio atinge 16 metros.

