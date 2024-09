‘Foi só um esbarrão’, diz Marçal após levar cadeirada de Datena em debate

Candidato confirmou que será submetido a um exame de corpo de delito no IML após receber alta do Hospital Sírio-Libanês

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, fez uma transmissão ao vivo no Instagram após ser agredido por José Luiz Datena durante o debate da TV Cultura, no domingo (15). Marçal descreveu o incidente como “deprimente” e minimizou a situação, afirmando que foi apenas um “esbarrão”. No entanto, ele confirmou que será submetido a um exame de corpo de delito no IML após receber alta do Hospital Sírio-Libanês.

No hospital, Marçal foi diagnosticado com traumatismo no tórax e no punho direito. Em uma live, o candidato declarou:

“Foi só um esbarrão, vamo pra cima. Uma fraturazinha na costela e uma correção no dedo. Nós vamos seguir o jogo.”

Ele também mencionou ter enviado uma mensagem pedindo desculpas a Datena na noite anterior ao debate.

Marçal relatou que tentava acalmar a situação e havia pedido para Datena cessar os ataques gratuitos e mentirosos. “Eu tô colhendo o que eu plantei”, disse Marçal. Durante a live, ele também chamou Datena de “bicho preguiça” e disse que iria registrar o ocorrido no IML.

Em resposta, José Luiz Datena divulgou uma nota na manhã de segunda-feira (16), justificando a agressão como uma necessidade de “contenção”. Datena afirmou que, embora não seja a favor da violência, sentia que precisava agir para mostrar sua insatisfação com a postura de Marçal. “Pablo Marçal demonstrou, em todas as oportunidades, sua falta de caráter”, afirmou Datena.

Após o debate, Datena reconheceu ter perdido a cabeça e descreveu a agressão como uma “reação humana” incontrolável. A Secretaria da Segurança Pública confirmou que um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria foi registrado contra Datena, e o caso está sendo investigado.

Durante o debate, a tensão entre os candidatos aumentou quando Marçal provocou Datena sobre acusações de assédio sexual. Datena, por sua vez, respondeu de forma agressiva e acabou sendo expulso do programa. Marçal, ferido, deixou o estúdio para receber atendimento médico.

