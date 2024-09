Carga de cerveja cai de caminhão e provoca interdição parcial em avenida de Manaus

Incidente ocorreu por volta das 10h30, próximo ao acesso à Universidade Federal do Amazonas

Nesta segunda-feira (16), uma carga de cerveja caiu de um caminhão na Avenida Rodrigo Otávio, em Manaus.

Leia também: Brasil é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo

Fato resultou em uma interdição parcial da via no sentido Centro/bairro, enquanto o carregamento é removido.

O incidente ocorreu por volta das 10h30, próximo ao acesso à Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do trânsito.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱