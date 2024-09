Carga de drogas é apreendida em carro que incendiou após colisão na BR-319, no AM

Testemunhas relataram que um ocupante do carro arremessou objetos para fora do veículo e fugiu do local

Uma colisão entre um automóvel e um caminhão que transportava bois resultou na apreensão de quase 85 quilos de drogas em Humaitá, interior do Amazonas, no domingo (15). O acidente ocorreu na rodovia BR-319, e não houve mortes.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), testemunhas relataram que um ocupante do carro arremessou objetos para fora do veículo e fugiu do local. A polícia não revelou a quantidade de pessoas no carro nem o estado de saúde do motorista do caminhão.

Durante a vistoria, foram encontrados 25 tabletes de maconha, totalizando 84,630 quilos, ao lado do veículo e em um matagal próximo ao local do acidente. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. Após o impacto, o carro incendiou e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar o fogo.

O material apreendido foi levado à 8ª Delegacia Interativa de Humaitá (DIH). Até o momento, não houve prisões. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) assumirá a investigação do caso.

