O amazonense Andrew Vitor já está em São Paulo, junto com a Seleção Brasileira de Futebol Social, em preparação para a Homeless World Cup. O torneio, que vai para sua 19ª edição e acontece na Coreia do Sul em 2024, é voltado para pessoas integrantes de projetos sociais, movimentos comunitários, residentes de periferias, favelas ou pessoas em situação de rua.

Os treinos seguem até esta quarta-feira (18), quando a delegação embarca rumo ao país asiático. O atleta faz parte do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), do bairro Redenção, e foi convocado após se destacar no campeonato de futebol social que foi realizado na capital amazonense, em novembro de 2023.

“A preparação aqui é enorme, pois estamos treinando direto para chegar lá e, se tudo der certo, sermos campeões. Queria agradecer ao Governo do Amazonas por ter me apoiado nessa fase de preparação e conseguir patrocinar minhas passagens para que eu pudesse me juntar à delegação da Seleção Brasileira. Minha expectativa para a viagem é enorme”, comenta o atleta Andrew.

O coordenador de futebol da Sedel, Ediglê Farias, foi um dos responsáveis por trazer o torneio de futebol social para o Amazonas.

“O Pelci não só proporciona aos jovens a possibilidade de realizarem seus sonhos, como também cumpre seu papel fundamental de expandir os horizontes do esporte de base. É um trabalho que faz toda a diferença e demonstra o impacto que o investimento tem quando bem aplicado, gera resultado”, afirma Ediglê, ex-jogador e coordenador de futebol da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A competição

A Homeless World Cup envolve 64 equipes convidadas a participar, sendo 44 seleções masculinas e 20 femininas. A competição é voltada para pessoas integrantes de projetos sociais, movimentos comunitários, residentes de periferias, favelas ou pessoas em situação de rua.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), garantiu ao atleta as passagens aéreas para que o jovem pudesse se juntar à Seleção Brasileira de Futebol Social.

