Especialista em gestão empresarial dá orientações para reduzir os impactos da estiagem

Com todos os 62 municípios em situação de emergência devido à seca e às queimadas, o Amazonas registra uma crise ambiental que afeta diversos setores.

Do ponto de vista econômico, a estiagem severa pode resultar em reajustes de preços que prejudicam tanto consumidores quanto empresários.

Segundo Marx Gabriel, consultor de empresas, conselheiro de administração e sócio-diretor da MB Consultoria, o atraso nas entregas, rupturas de estoque e o aumento do custo logístico são algumas das dificuldades que as empresas podem enfrentar nesse período.

“Isso pode impactar diretamente o fluxo de caixa das empresas e interromper o fornecimento aos clientes. No caso das indústrias, pode até ocasionar a paralisação das linhas de produção”, alerta o especialista.

No ano passado, empresas do Polo Industrial de Manaus pagaram um custo extra de quase R$ 1,5 bilhão com transporte de insumos, além de considerarem a adoção de férias coletivas para reduzir custos. Nesse cenário, é desafiador pensar em um equilíbrio para evitar prejuízos.

No entanto, Marx Gabriel destaca que é essencial tentar encontrar esse equilíbrio entre a perda de receita por interrupção do fornecimento e o aumento do custo logístico para a entrega de matéria-prima e produtos acabados.

“Dados do Centro de Liderança Pública (CLP) mostram que o Amazonas está, há cerca de 10 anos, entre a última e penúltima colocação no pilar de infraestrutura do país. A estiagem, somada à deficiência crônica de infraestrutura no nosso Estado, nos coloca em uma posição de baixíssima competitividade. É necessário fôlego e coragem empresarial para enfrentar essa realidade”, enfatiza Marx Gabriel.

Preparar a equipe é a chave para superar a crise

Segundo o consultor, quando os recursos são limitados e a situação externa afeta toda a cadeia de produção, como no caso da estiagem, contar com uma equipe bem preparada e altamente comprometida faz toda a diferença na resposta rápida e eficiente em tempos de crise.

“Muitas Ideias todos temos, o que diferencia uma empresa vencedora é a execução! Ou seja, quem de fato tem disciplina organizacional para implementar planos e ações relevantes para os objetivos da organização superam crises com menos prejuízo. Sem uma equipe qualificada, madura e com alta disposição para executar e tentar soluções novas, é extremamente difícil atender às demandas, especialmente em um cenário de crise como a estiagem no Norte”, afirma Marx.

Para evitar efeitos drásticos nas empresas, que podem reverberar de forma negativa no bolso do consumidor amazonense, causados pela estiagem, Marx Gabriel aconselha a implementar um comitê de crise, com participação da alta gestão e gerência.

Este comitê deve avaliar todas as possibilidades e opções que possam haver para evitar e mitigar o processo de ruptura de estoques com o mesmo rigor em custos envolvidos.

Consequentemente, um plano de ação detalhado deve ser elaborado. Ele deverá ser acompanhado diariamente e deve ser ajustado conforme a necessidade.

Quem é Marx Gabriel?

Marx Alexandre Corrêa Gabriel é sócio fundador da MB Consultoria, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no Amazonas.

Na MB Consultoria, ele atua como moderador, consultor, instrutor e palestrante nas áreas de gestão, governança corporativa, desempenho, estratégia e liderança para empresas de diversos portes e atuação nacional.

Primeiro autor da região Norte no portfólio da Alta Books, a maior editora de livros de negócios do Brasil, Marx é autor do livro “Direto ao Ponto: Gestão Sem Rodeios”, lançado em 2022.

A obra é um compilado do conhecimento adquirido ao longo de sua carreira de 30 anos, com o objetivo de ajudar empresários e gestores a enfrentarem os desafios do mercado.

Sobre a MB Consultoria

A MB Consultoria, empresa amazonense com 30 anos de experiência, é referência em Gestão e Educação Executiva na Região Norte do Brasil. Com atuação nacional, a empresa auxilia clientes dos setores Industrial, Comercial, de Serviços, Privado e do Terceiro Setor a alcançar melhores resultados por meio do desenvolvimento pessoal e profissional.

*Com informações da assessoria

