Governo Lula dispensa servidora que recebeu ‘dama do tráfico’

O Governo Lula demitiu a servidora Érica Meireles, que ganhou notoriedade após receber a esposa de um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV). Ela ocupava um cargo no Ministério da Justiça.

Na época em que recebeu Luciene Barbosa, conhecida como a “dama do tráfico”, Érica trabalhava no Ministério dos Direitos Humanos como coordenadora de gabinete da Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos.

A servidora, porém, saiu da pasta em março de 2024, após receber convite para ser coordenadora-geral de Articulação de Políticas Públicas da Secretaria de Acesso à Justiça, chefiada por Sheila de Carvalho.

A parceria das duas, no entanto, durou pouco tempo. No último dia 29 de agosto, Érica foi dispensada do cargo. Segundo fontes do ministério, ela teria tido desavenças com a secretária de Acesso à Justiça.

À coluna, no entanto, a servidora disse que deixou o governo para trabalhar na campanha de Guilherme Boulos (PSol) à Prefeitura de São Paulo, que já tinha começado desde 15 de agosto.

Procurada, Sheila limitou-se a dizer que Erica saiu em “comum acordo” para trabalhar na campanha de Boulos. A secretária não quis comentar se a servidora voltará para o governo após a eleição.

