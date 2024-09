VÍDEO: chuva de granizo surpreende moradores e causa prejuízos em Beruri

Na noite desta segunda-feira (16), moradores de Beruri, município a 173 quilômetros a sudoeste de Manaus, foram surpreendidos por uma chuva de granizo que causou danos significativos na região.

Leia também: Chuva de granizo assusta moradores de Nhamundá, no interior do AM

O fenômeno, que durou cerca de 30 minutos, provocou a destruição de telhados e gerou prejuízos na cidade.

Embora a previsão do tempo para a segunda-feira indicasse sol com algumas nuvens e sem expectativa de chuva, imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram uma forte tempestade acompanhada de pedras de gelo. O evento inesperado deixou os moradores chocados e causou consideráveis estragos.

Para esta terça-feira (17), a previsão é de temperaturas variando entre 25° e 36° em Beruri, com expectativa de céu claro e sem possibilidade de chuva.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱