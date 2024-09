Condenado por estuprar três filhas adolescentes é preso no interior do AM

Nova Olinda do Norte

Um idoso de 61 anos, condenado por estupro de vulnerável contra suas três filhas adolescentes, foi preso na segunda-feira (16), na rua Meire Sales, bairro Marcos Araújo, no município de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Everaldo Carneiro, da 47ª DIP, o crime contra as vítimas ocorreu durante vários anos e o autor constantemente ameaçava as adolescentes, dizendo que iria matá-las e matar a mãe delas, caso contassem a alguém sobre os delitos.

“O crime foi denunciado e o idoso foi preso e encaminhado à audiência de instrução. Dois dias depois da audiência, ele voltou a praticar os estupros contra a sua filha mais nova”, contou o delegado.

Conforme o delegado, a Justiça decidiu pela condenação do homem e a ordem judicial foi cumprida no bairro Marcos Araújo, em Nova Olinda do Norte.

O autor foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱