Justiça nega medida protetiva e mulher é morta a facadas no meio da rua

Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas no meio da rua, no bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo, na segunda-feira (16), após a Justiça negar sua medida protetiva. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela, que é procurado pela Polícia Civil.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada por testemunhas que viram a mulher ensanguentada no chão. Elas relataram que o homem a atacou com uma faca e, no primeiro momento, acreditavam se tratar de um assalto.

Em seguida, a filha da vítima chegou ao local. A jovem reconheceu uma mochila e um conjunto de chaves deixados no caminho como pertencentes ao seu pai. Segundo ela, a mãe havia terminado o relacionamento recentemente, que durou 23 anos, devido ao histórico de agressões verbais e físicas sofridas por ela.

A mulher foi socorrida na UPA Vila Mariana, mas não resistiu aos ferimentos.

No mês passado a vítima registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica, ameaça e injúria. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ela foi orientada quanto à necessidade de representação contra o autor, o que não foi feito.

A polícia requisitou uma medida protetiva de urgência, a pedido da vítima, mas o pedido foi negado pela Justiça, informou a SSP.

“A Polícia Civil trabalha para localizar um homem de 46 anos, suspeito de feminicídio contra sua companheira”, afirmou a pasta, nesta terça-feira (17).

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱