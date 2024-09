Mulher morre eletrocutada após tirar roupas de máquina de lavar

Uma mulher identificada como Maria Silva Viana, de 44 anos, morreu eletrocutada na segunda-feira (16) após remover roupas de uma máquina de lavar no município de Tanquinho, na Bahia.

De acordo com as autoridades, Maria foi encontrada por parentes ao lado da máquina, em meio a uma grande quantidade de água e fiação elétrica.

A mulher foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. As autoridades informaram que a perícia está sendo realizada no local e que ouvirão os familiares da vítima.

De acordo com especialistas, em entrevista ao g1, não se deve retirar roupas da máquina de lavar com o equipamento ligado.

É importante verificar se há fios soltos no eletrodoméstico antes de realizar o procedimento. É necessário chamar um técnico se houver algo fora do habitual na máquina e aguardar a chegada do profissional.

*Com informações do Metrópoles

