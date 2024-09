Desfile infantil abre o Manauara Connection em Manaus 

O Manauara Connection — Encontro das Águas inicia nesta quarta-feira (18), com um desfile infantil no Teatro Manauara, marcando o primeiro de dois dias de um evento que promete ser inovador e criativo.

O público adulto poderá, no dia 19, conferir as principais tendências da moda local, em um espetáculo com direção criativa de Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion Week, e styling de Paulo Martinez.

A trilha sonora do evento será assinada por talentos locais: os pianistas Victor Lins e o violonista Djedah, que animarão o desfile com uma trilha sonora exclusiva, transformando a passarela em um verdadeiro espetáculo teatral.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, explica que as marcas e lojas do shopping apresentarão suas coleções, com o styling dos looks inspirados nas cores, formas e texturas da floresta amazônica. Este espetáculo será conduzido, prioritariamente, por talentos locais.

“O Manauara Shopping é reconhecido por sua conexão com a Amazônia. Então nada melhor que um evento que exalta a conexão entre moda e natureza”, pontua.

Para o diretor artístico do evento, Paulo Borges, a expectativa é emocionar com as imagens e mensagens e sonoridades que serão apresentadas.

“A moda extrapola de vez o sentido apenas da venda. Ela carrega novas narrativas que irão construir este novo mundo, este novo século. E temos a sorte de estar vivendo este momento, sermos partes integrantes desta nova construção. A Amazônia é muito mais que uma grandiosa floresta. A Amazônia é o futuro, sempre posto ali neste lugar, apensas aguardando o momento de consciência coletiva para se tornar o maior protagonista do mundo”, destaca.

Ele é fundador e diretor criativo do São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do Brasil. Ele começou sua carreira nos anos 1980, trabalhou na Vogue Brasil, e lançou o Phytoervas Fashion.

Com mais de 30 anos de experiência, Paulo liderou a organização da moda no Brasil e fundou o IN-MOD, promovendo a moda como setor cultural e econômico.

Pit Fashion

Para proporcionar uma experiência de moda completa, o evento contará com o espaço Pit Fashion, com uma programação diversificada, com workshops e palestras que cobrem temas como marketing de luxo, moda atemporal, o impacto dos acessórios e visagismo.

A programação do espaço foi aberta nesta segunda-feira (16), com uma apresentação especial de VR Collezioni, abordando o tema “Luxo aplicado ao Marketing Digital”, com a presença de Luiz Eduardo Leal e Morgana Garcia. Estas palestras seguem até a próxima quinta-feira (18).

