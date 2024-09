Amazonense Diego Lopes entra no top 3 da categoria peso-pena do UFC

O amazonense Diego Lopes é o novo número 3 do ranking da categoria peso-pena do Ultimate Fighting Championship (UFC). No sábado (14), o manauara venceu Brian Ortega por decisão unânime, no card do UFC 306, e saltou 10 posições na classificação da categoria. Antes em 13º, Diego subiu 10 posições e agora está no top 3, entre os melhores da divisão.

Agora, Diego Lopes está atrás somente de Max Holloway, Alexandre Volkanovski e do campeão do peso-pena, Ilia Topuria. Desta forma, o amazonense se coloca como um dos principais candidatos à disputa de cinturão dos penas. O dono do UFC, Dana White, após o UFC 306, se mostrou favorável à ideia de que o brasileiro seja o reserva imediato da disputa de título entre Topuria e Holloway, que vai acontecer no dia 26 de outubro, no UFC 308.

Retrospecto

Com a importante vitória no UFC 306, Diego Lopes emplacou sua quinta vitória em seis lutas realizadas no Ultimate. Apenas neste ano de 2024, o brasileiro já somou três triunfos. Além de Brian Ortega no último sábado, o manauara derrotou Dan Ige em junho e Sodiq Yusuff em abril.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱