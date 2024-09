Agile in the Jungle 2024 promove sustentabilidade com crachás ecológicos

A quinta edição do Agile in the Jungle, um dos maiores eventos sobre agilidade e inovação da região Norte e Nordeste, trará uma inovação sustentável para seus participantes.

Neste ano, os crachás serão feitos de papel reciclado e conterão sementes que, ao serem plantadas, se transformarão em mudas de plantas.

A proposta é uma forma simbólica de levar a floresta amazônica para além do evento, reforçando o compromisso do Agile in the Jungle com a preservação do ecossistema local e com a sustentabilidade.

O evento, que acontece no dia 28 de setembro no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, promete unir aprendizado profissional e impacto ambiental positivo, um diferencial que se alinha às práticas ágeis de adaptação e melhoria contínua.

Para Alexandre Amorim, organizador do evento, a iniciativa vai além de uma ação simbólica.

“A ideia é mostrar que a inovação pode andar de mãos dadas com a sustentabilidade. Nosso compromisso com o meio ambiente reflete a necessidade de ações que gerem impacto não só nas empresas, mas também no mundo em que vivemos”, afirma Amorim.

Além de focar em práticas ágeis e na capacitação de profissionais e empresas, o Agile in the Jungle 2024 traz essa inovação como parte de sua missão de integrar tecnologia, gestão eficiente e responsabilidade socioambiental.

Foto: Divulgação

Elen Couto, diretora de criação do evento, reforça que o conceito por trás dos crachás é parte de uma visão mais ampla.

“Queremos que cada participante leve consigo mais do que conhecimento, mas também uma semente – literal e figurativa – de mudança e conscientização ambiental”, explica Couto.

O Agile in the Jungle já se consolidou como um ponto de encontro para executivos, gestores, desenvolvedores e profissionais de tecnologia, que buscam aprender e aplicar as metodologias ágeis em suas empresas.

A edição de 2024 busca, além de compartilhar conhecimento, inspira os participantes a pensarem no impacto de suas ações, tanto no mercado quanto no meio ambiente.

Com um enfoque que alia inovação, sustentabilidade e desenvolvimento profissional, o evento se torna uma plataforma para promover mudanças concretas nas empresas e na sociedade.

O Agile in the Jungle oferece uma oportunidade única de não apenas aprender com grandes especialistas nacionais e internacionais, mas também de fazer parte de uma transformação mais ampla, que inclui o compromisso com o meio ambiente.

Vale lembrar que as vagas para o Agile in the Jungle 2024 são limitadas. E aos interessados, basta acessar o site oficial do evento e garantir sua inscrição.

*Com informações da assessoria

