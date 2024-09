Vendedor mata homem a facadas após ele se recusar a comprar peixe no Amazonas

Um vendedor identificado como Marcos de Oliveira Curintima, de 25 anos, foi preso nesta terça-feira (17), após matar com uma facada, Jandrei Rios de Lima, que tinha 37 anos. O crime ocorreu no dia 3 de setembro deste ano, no bairro Novo, em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Maria Roselane de Abreu, na ocasião do delito, o autor desferiu um golpe de faca no coração da vítima após um desentendimento entre eles, por causa de uma mercadoria.

“No decorrer das investigações, foram realizadas oitivas de testemunhas do crime e apuramos que a discussão ocorreu após a vítima não aceitar comprar um peixe do infrator, o que qualifica um homicídio por motivo fútil. O autor fugiu para uma comunidade rural depois do ocorrido”, disse a delegada.

Conforme a delegada, foi representada pela prisão preventiva do autor no dia 10 de setembro e o mandado foi encaminhado para a delegacia no dia seguinte, quando a equipe policial iniciou as diligências para localizá-lo.

“O Marcos foi preso na terça-feira, após a equipe policial receber informações de que ele havia retornado para o município, no dia anterior”, finalizou.

Marcos de Oliveira Curintima responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e já se encontra à disposição da Justiça.

