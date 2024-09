Dois incêndios de grandes proporções atingem áreas de mata em Manaus

Na manhã desta quarta-feira (18), dois incêndios de grandes proporções consumiram áreas de vegetação em diferentes bairros de Manaus, causando medo entre os moradores.

O primeiro incêndio começou por volta das 10h, na Avenida Abiurana, no Distrito Industrial, próximo à “Bola da Gillette”, na Zona Leste da cidade. As chamas se alastraram rapidamente devido ao terreno inclinado e à presença de materiais inflamáveis, como pneus descartados irregularmente. A área, que também serve como um ponto de descarte de lixo, tornou-se um foco de risco. Equipes de brigadistas de empresas próximas e o Corpo de Bombeiros do Amazonas agiram rapidamente, utilizando dois caminhões-pipa para controlar o fogo.

Pouco depois, às 10h30, outro incêndio teve início na Rua da Prosperidade, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Segundo os moradores, o fogo se espalhou de forma rápida e preocupante, ameaçando as casas vizinhas à área de mata. O temor de que o incêndio alcançasse as residências mobilizou a comunidade, enquanto dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local.

Além do risco natural provocado pelas chamas, a área verde no Alvorada é frequentemente ocupada por moradores de rua e usuários de drogas, o que aumenta a preocupação da população. Apesar da gravidade dos incêndios, não houve registro de feridos em nenhum dos incidentes.

