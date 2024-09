Ed Sheeran chega no Brasil e pede recomendações do que fazer para seus fãs

Artista será o headliner no Palco Mundo do Rock in Rio nesta quinta-feira (19)

O cantor britânico Ed Sheeran desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18) e em suas redes sociais, pediu recomendações do que fazer e comer no Brasil.

“Acabei de chegar ao Brasil, não venho aqui em anos, me mandem algumas recomendações do que fazer, ver e comer”, escreveu no story do Instagram.

Em sua quarta passagem pelo país, o artista será o headliner do Palco Mundo do Rock In Rio e sobe ao palco nesta quinta-feira (19). Na mesma data, nomes como Charlie Puth, Joss Stone e Jão se apresentam na edição de 40 anos do festival.

Já no Palco Sunset, apresentações de Gloria Groove, Pedro Sampaio e Will Smith estão entre as mais aguardadas.

Ao todo, Ed Sheeran já vendeu mais de 56 milhões de álbuns e 150 milhões de músicas pelo mundo. Segundo informações do festival, a sua última turnê, a “Divide Tour”, foi a mais assistida no mundo. Para a Cidade do Rock, o artista traz a “Mathematics Tour”, com os sucessos dos seus álbuns + – ÷ x.

*Com informações da CNN Brasil

