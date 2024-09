Manaus em Movimento realiza celebração da cultura ‘Ballroon’ com evento para inclusão LGBTQIA+

Neste domingo (22), a partir das 16h, Manaus será palco de um evento que destaca a força da diversidade e inclusão: a “Tardezinha com a Diversidade”, promovida pelo Coletivo Manaus em Movimento, representado pela produtora cultural e ativista Michelle Andrews.

O encontro, dedicado à celebração da cultura ballroom, contará com debates políticos e performances artísticas, organizados pela ativista e produtora cultural Michelle Andrews e equipe, reforçando o orgulho e a resistência da comunidade LGBTQIA+.

A programação do evento traz momentos especiais, incluindo a exibição do curta-metragem “BALLROOM: glamour, orgulho e resistência” (2021), além de performances emocionantes durante o Mini Ball, com categorias exclusivas que prometem trazer energia e representatividade ao público.

“Essa celebração artística, cultural e social busca promover diálogos entre as lideranças do movimento e os desafios políticos atuais, reforçando a necessidade de uma Manaus mais inclusiva e justa para todos”, enfatiza Michelle Andrews.

Andrews irá somar forças ao lado da comunidade LGBTQIA+ e de toda a equipe, para debater políticas públicas voltadas à inclusão. A produção do evento é assinada por Simas Zion (Marginauara 007), com apoio da Produtora Cultural Regina de Benguela.

Fotografias: Alonso Junior/Arquivo pessoal.

Na programação, além do curta-metragem que será exibido, também acontecerá um mini baile e muito bate-papo. O evento que terá entrada gratuita para toda a população é uma oportunidade de se conectar com a vibrante cultura local, construindo pontes entre as lideranças e a comunidade e celebrar a diversidade que faz de Manaus um lugar tão único e acolhedor.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱