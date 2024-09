Tecnologia aliada a alternativas sustentáveis é apresentada na Feira do Empreendedor

A nova edição do evento promovido pelo Sebrae contará com a exposição de diversos cases de sucesso

A capital amazonense será mais uma vez palco da Feira do Empreendedor a partir desta quinta (19) até sábado (21).

Com o tema “Conectando a Amazônia ao Futuro – Negócios Sustentáveis & Inovação”, a nova edição do evento promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) contará com a exposição de diversos cases de sucesso, incluindo a trajetória de 26 anos do grupo Pará Cabos.

Em stand organizado em parceria com a Critéria Energia Solar (uma das empresas patrocinadoras da edição 2024 da Feira do Empreendedor), o Grupo – que é líder no mercado de cabeamento estruturado no Amazonas – pretende apresentar projetos voltados a iniciativas sustentáveis.

“Em forma de collab, estaremos mostrando soluções de economia na conta de energia com a Critéria e também sobre a questão de interligar segurança eletrônica e automação tanto em residências quanto em empresas. Cada um ficou com um tema dentro da Feira: os sócios e fundadores da Critéria, Jhordan Vasconcelos e Carlos Chirano, irão apresentar alternativas sobre energia sustentável, enquanto o nosso grupo fará um link com tecnologia aliada a opções sustentáveis e inovadoras”, detalha Rafael Amorim, sócio e diretor comercial da Pará Cabos.

De acordo com o empresário, esta é a primeira vez do Grupo participando ativamente na maior feira de empreendedorismo do país, que irá ocorrer no Sesi Clube Trabalhador e pretende atrair mais de 25 mil pessoas nesta edição e gerar até R$ 5 milhões em negócios.

Trajetória em foco

Promovida há mais de 30 anos pelo Sebrae em todo o país, a feira será realizada com base nos eixos da Inclusão e Diversidade, Finanças e Investimentos, Habilidades Empreendedoras, Inovação, Sustentabilidade e Educação Empreendedora.

Além da presença do Grupo Pará Cabos como expositor, Rafael Amorim integra a lista de palestrantes do evento no Eixo “Habilidades Empreendedoras”.

Com o tema “Deixando Marcas e Criando um Legado que Transcende Gerações”, o empresário compartilhará sua trajetória à frente da empresa, que iniciou suas atividades no ano de 1996, por iniciativa de Evandro Amorim (pai de Rafael) mais dois antigos sócios.

Com a vinda de Evandro a Manaus, em 1998, a empresa consolidou sua presença no mercado.

Durante a palestra, que acontecerá na Arena Empretec no último dia de evento, a partir de 14h10, o diretor comercial – que é host no Wowcastt, podcast focado em empreendedorismo, gestão e marketing digital – dará detalhes de como é manter o legado de seu pai (que faleceu em 2017).

Segundo o MBA em Comercial e Varejo, Marketólogo e Tecnólogo em Redes de Computadores, a proposta também é falar sobre como o Sebrae-AM faz parte de toda essa trajetória.

“Fico muito feliz em fazer deste momento e poder contribuir com o relato da minha história para que outras pessoas possam conhecer, aprender e se inspirar. Com a participação na feira, estamos selando nossa própria parceria com o Sebrae, além de nos posicionarmos como marca, mostrando todas as soluções que temos dentro do Amazonas”, finaliza.

