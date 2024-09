Invicto há seis jogos, Amazonas FC enfrenta Operário-PR na Arena da Amazônia

No último duelo, disputado no primeiro turno da Segundona, o Fantasma venceu por 1 a 0

O Amazonas FC volta a campo nesta quarta-feira (18), às 20h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia para enfrentar o Operário-PR, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este será o terceiro confronto na história entre as duas equipes. No último duelo, disputado no primeiro turno da Segundona, o Fantasma venceu por 1 a 0.

Na última rodada, a Onça-pintada empatou por 0 a 0 com o Mirassol-SP, fora de casa. Com este resultado, o Aurinegro terminou a rodada passada na 11ª colocação, com 36 pontos. Com a mesma pontuação, mas com uma vitória a mais, o Alvinegro derrotou o Coritiba-PR por 2 a 1 e ocupa o 10° lugar.

Em boa fase na competição nacional, com uma sequência de seis partidas sem perder, o lateral-direito Tiago Cametá projetou a partida de logo mais diante dos paranaenses.

“Vai ser um jogo de suma importância para nós, o Operário-PR é um adversário direto na Série B e sabemos que um bom resultado nos ajuda ainda mais a almejar coisas maiores daqui para frente. Esperamos ter o apoio do torcedor e fazer uma boa apresentação para conseguirmos os três pontos”, disse.

O elenco comandado por Rafael Lacerda finalizou a sua preparação para a partida após atividade realizada na tarde desta terça-feira (17), no estádio Carlos Zamith. Para este jogo, a Onça não poderá contar com o volante Erick Varão, suspenso após receber seu terceiro cartão amarelo no último jogo, porém, terá o retorno do lateral-direito Ezequiel, recuperado de lesão na panturrilha direita.

Ingressos

A venda de ingressos para o duelo diante da Operário-PR segue disponível tanto de maneira online como presencial. Os bilhetes podem ser adquiridos no site achetickets.com.br e na Loja da Onça, no Amazonas Shopping, a partir de R$ 30.

No dia da partida, as entradas também serão comercializadas nas bilheterias D (Amazonas) e B (visitante) da Arena da Amazônia, a partir das 18h, assim como a retirada de gratuidades, que poderá ser realizada com a apresentação de documentação que comprove o direito ao benefício. Segue proibido a entrada de crianças até 5 anos no evento, conforme a portaria conjunta nº 001/2024-GS/SSP.

