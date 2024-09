Padrasto é preso por estuprar enteados de 5 e 8 anos no Amazonas

As vítimas são duas crianças do sexo masculino e feminino

Um homem de 36 anos, foi preso nesta quarta-feira (18), por estuprar seus dois enteados de 5 e 8 anos. A prisão ocorreu no bairro Ribeirinho, no município de Beruri, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Rosane Ferreira, da 80ª DIP, a equipe policial foi acionada pelo Conselho Tutelar do município, em virtude da vítima de 5 anos, do sexo masculino, dar entrada em uma unidade hospitalar se queixando de dores nas partes íntimas.

“A criança apresentava sintomas traumáticos e não se deixava ser higienizada nas partes íntimas pelo familiar e nem ser examinada pelo médico. A irmã, de 8 anos, relatou que o motivo da recusa seria o fato tanto ele quanto ela estarem sendo abusados sexualmente pelo padrasto”, disse a delegada.

Segundo a delegada, os irmãos passaram por escuta especializada e, em depoimento, relataram que não sabem precisar há quanto tempo os abusos são praticados. Eles disseram que os estupros acontecem de forma rotineira, quando ficavam a sós com o autor quando a mãe deles saía de casa.

“Eles também relataram que, em certa ocasião, um já presenciou o outro ser abusado. As vítimas foram submetidas a exames médicos e, quanto à menina de 8 anos, foram constatados vestígios da prática de atos libidinosos”, finalizou a delegada.

Diante disso, foi representada pela prisão preventiva do infrator e, após o deferimento pela Justiça, ele foi capturado no bairro Ribeirinho, em Beruri.

O homem responderá por estupros de vulnerável majorados pela condição de ser padrasto e cada um deles em continuidade delitiva. Ele já se encontra à disposição da Justiça.

