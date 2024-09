Amazonas FC vence o Operário-PR com gol nos acréscimos e encosta no G4

O Amazonas FC conquistou uma vitória importante diante do Operário-PR, na Arena da Amazônia, nesta quarta-feira (18). Em confronto válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Onça-pintada superou o Fantasma por 2 a 1, com gols de Sassá e Matheus Serafim. Vinícius Mingotti fez para os visitantes.

O triunfo diante do torcedor amazonense foi fundamental, pois deixou o Aurinegro com 39 pontos, a quatro do G4 – grupo dos quatro times que sobem para a elite do futebol brasileiro. Além disso, o aurinegro aumentou a sequência invicta para sete jogos dentro da competição.

O jogo seguinte da Onça será fora de casa, contra o Brusque-SC, na próxima segunda-feira (23).

O jogo

O Amazonas começou pressionando. Aos quatro minutos, Matheus Serafim foi derrubado na área e o árbitro nada marcou. O VAR solicitou revisão e o pênalti foi assinalado. Sassá pegou a bola na marca da cal e abriu o placar, aos oito.

A intensidade imposta pela Onça diminuiu e o Operário reagiu. Aos 26, Neto Paraíba recebeu na entrada da área, finalizou rasteiro, Marcão fez uma grande defesa e no rebote Nathan Fogaça mandou para fora.

Aos 36, o Amazonas saiu jogando errado, o Fantasma recuperou e empatou. Pará recebeu pela esquerda e deu ‘assistência’ para Vinícius Mingotti, dentro da área, dominar e deixar tudo igual.

No segundo tempo, quem assustou primeiro foram os visitantes. Felipe Augusto finalizou e no meio do caminho a bola ficou com Boschilia, que dominou e mandou para fora. Aos 21, Ênio dominou a bola, puxou para a perna esquerda, chutou rasteiro e Gabriel Mesquita defendeu. Na sequência, Maxwell, do Fantasma, foi expulso com o segundo cartão amarelo.

O Amazonas foi para a pressão. Aos 46, Jorge Jimenez inverteu a jogada para Matheus Serafim na esquerda, o atacante ajeitou para a perna direita, chutou e a bola foi para o fundo das redes do Fantasma, confirmando a vitória amazonense.

