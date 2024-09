Fumaça em Manaus deixa qualidade do ar ‘muito ruim’ e ‘péssima’ nesta quinta

A situação se agrava com a intensa fumaça das queimadas na região, comprometendo a saúde dos moradores e a visibilidade nas ruas.

A qualidade do ar em Manaus apresenta índices alarmantes nesta quinta-feira (19), sendo classificada como “muito ruim” e “péssima”, de acordo com o aplicativo do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva).

A situação é agravada pela intensa fumaça proveniente de queimadas na região, que afeta tanto a saúde dos moradores quanto a visibilidade nas vias urbanas.

As autoridades ambientais alertam para os riscos à saúde, especialmente para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Recomenda-se que a população evite atividades ao ar livre e mantenha janelas fechadas para reduzir a exposição à fumaça.

Os órgãos responsáveis estão monitorando a situação e trabalhando para controlar as queimadas, mas os moradores devem ficar atentos às atualizações e orientações de saúde pública.

A poluição do ar não só prejudica a qualidade de vida, mas também pode causar sérios problemas de saúde a longo prazo.

